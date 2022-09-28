Хью Джекман вернётся к роли Росомахи в «Дэдпуле 3». Райан Рейнольдс анонсировал фильм

Райан Рейнольдс выпустил первый ролик «Дэдпула 3», где подтвердил возвращение Хью Джекмана к культовой роли Росомахи. Фильм также получил дату выхода — 6 сентября 2024 года.
Исполнитель роли болтливого наёмника в видео рассказал о том, что он долго готовился к третьей части фильма… «и ничего не придумал». Но была одна идея — возвращение Джекмана в супергеройский жанр. В этот момент на фоне идёт Джекман и буднично соглашается вернуться к образу Росомахи.
Второй «Дэдпул» вышел давно — в 2018 году. Как и первая часть, он собрал огромную кассу, но после ничего конкретного о продолжении не говорили (кроме того, что оно будет). За это время студию Fox поглотила Disney, благодаря чему Дэдпул стал принадлежать Marvel и его подтвердили к введению в киновселенную Marvel.
По словам главы Marvel Studios Кевина Файги, «Дэдпул 3» останется верен прошлым фильмам и выйдет с высоким возрастным рейтингом — это будет единственный фильм компании с подобным рейтингом.
Логотип «Дэдпула 3»
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