Для игры в Overwatch 2 нужно будет привязать номер телефона

Blizzard рассказала в блоге о том, как собирается обеспечить защиту геймеров во время игры в Overwatch 2. Разработчики понимают, что переход шутера на условно-бесплатную модель создаст новые проблемы, в том числе более токсичных игроков и читеров.

Авторы шутера разработали новую инициативу, которую назвали Defense Matrix. Она включает в себя инфраструктуру систем, предназначенную для защиты целостности игрового процесса. Одним из нововведений для защиты аккаунта станет привязка номера телефона.

Каждый игрок должен будет связать номер телефона с аккаунтом для игры в Overwatch 2, иначе сыграть не получится. Это распространяется и на геймеров, владеющих первой Overwatch.

Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября на всех платформах. Шутер будет условно-бесплатным.