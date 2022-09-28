На Netflix вышла «Блондинка» с Аной де Армас — фильм приняли прохладно

Сегодня на Netflix вышел биографический фильм «Блондинка», в котором роль эпатажной Мэрилин Монро сыграла Ана де Армас. Лента доступна с субтитрами на русском языке.
Вместе с этим появились и отзывы о фильме. Они оказались прохладные, причём аудитория и критики примерно сошлись в одном мнении. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 51% свежести от критиков и 47% свежести от зрителей.
Люди сошлись во мнении, что у фильма плохая режиссура, также под критику попал и сценарий, в котором много лишних сцен, в том числе и с сексуальным содержанием. Ещё фильм ругают за растянутую продолжительность. Зато почти все похвалили актёрскую игру Аны де Армас — она справилась со своей задачей отлично.
Единственное, что спасло этот фильм, — игра Аны де Армас. Сценарий и режиссура оставляют желать лучшего, в фильме есть ненужные сцены сексуального содержания. Также картина страдает от длительного продолжения.
Кажется, этот фильм оставил меня равнодушным, несмотря на визуальное великолепие и уверенную актёрскую игру Аны де Армас в роли Мэрилин.
«Блондинка» — оригинальный фильм, который сделан с душой, но он всё равно провалился. Это благородный эксперимент, который провалился.
Конечно, нашлись и те, кому картина в целом понравилась, но таких меньшинство.
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