Федерация компьютерного спорта России: игры не виноваты в трагедии в Ижевске
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После трагедии в Ижевске министр просвещения России Сергей Кравцов обвинил во всём видеоигры и их дурное влияние на людей. Он призвал «навести порядок с компьютерными играми».
Судя по всему, в Федерации компьютерного спорта России иное мнение, поскольку её президент Дмитрий Смит не считает игры причиной того, что служилось в Ижевске. Смит призвал разбираться в вопросах более глубоко, а не искать самых простых ответов.
К сожалению, это очень популярная тенденция, когда ищется очень простой ответ. На самом деле проводилось множество исследований, которые говорят, что компьютерные игры никоим образом не провоцируют агрессию, а наоборот, они дают ей выход. Если говорить про трагедию в Ижевске, то не игры сыграли ключевую роль. Я призываю всех не искать простых решений, а разобраться, если человек, состоящий на учёте, откуда-то берёт оружие, — не в игре же он научился его изготавливать.
При этом Дмитрий Смит подчеркнул, что играм в России нужна собственная маркировка, поскольку в стране есть множество игр, запрещённых в различных странах.
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