Apple полностью заблокировала VK в App Store. Причина — новые санкции

Вечером 26 сентября Apple удалила все приложения VK (ранее известной как Mail.ru) из App Store, но свои действия компания тогда не прокомментировала. Спустя пару дней заявление всё же появилось.

Как оказалось, Apple полностью заблокировала VK — из магазина не просто удалили приложения, но и заблокировали все учётные записи разработчиков. Причина — новые санкции, которые ввела Великобритания в тот же день, 26 сентября.

Эти приложения распространяют разработчики, которыми владеет одна или несколько сторон, находящиеся под санкциями Великобритании.

Как отмечает представитель Apple Адам Дема, компания должна исполнять постановления правительства и поэтому были заблокированы аккаунты разработчиков и удалены все приложения компании.

Приложения нельзя загрузить ни из какого App Store, независимо от местоположения. Уже загрузившие приложения пользователи и дальше могут пользоваться ими.

Удаление приложений VK из App Store стало громкой новостью. Об этом даже стали писать крупные IT-издания за рубежом. Именно поэтому Apple и выпустила своё заявление.