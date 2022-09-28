«Я сыграл в сотне фильмов, только четыре из них хорошие». Том Хэнкс — о своей карьере

В интервью изданию People Том Хэнкс заявил, что его до сих пор поражает искусство кинематографа. Актёр снялся более чем в 100 фильмах, однако он всё ещё не понимает, как именно они добираются до проката.

Никто не знает, как снимаются фильмы, хотя все думают, что разбираются в этом. Я снялся в куче фильмов (по-моему, только четыре из них действительно хорошие), и меня всё ещё поражает то, как все детали в конечном счёте складываются в одно целое. От проблеска идеи до мерцающего изображения на экране — это настоящее чудо.

Пользователи Сети тут же обратили внимание на высказывание артиста про четыре хороших фильма, в которых снялся Хэнкс. В потенциальный список могли попасть «Зелёная миля», «Форрест Гамп», «Поймай меня, если сможешь», «Изгой», «Спасти рядового Райана» и многие другие картины, которые любят во всём мире. Сам актёр, к сожалению, так и не назвал заветную четвёрку.