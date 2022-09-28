В Минцифры отреагировали на блокировку VK в App Store

Вчера Apple удалила все приложения VK (ранее известной как Mail.ru) из App Store. Изначально причина была неясна, однако сегодня подтвердилось, что она заключается в новых санкциях, которые ввела Великобритания.

По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, никаких новых санкций для удаления VK из App Store не было. Такой жест со стороны Apple рассматривается как недружественный.

Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям.

Также Шадаев в очередной раз отметил, что YouTube в России не закроют, по крайней мере, в ближайшее время точно.