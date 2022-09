Хью Джекман объяснил возвращение к Росомахе в новом ролике по «Дэдпулу 3»

Райан Рейнольдс решил не останавливаться на одном шокирующем видео по «Дедпулу 3» и выпустил второе, где он уже в кадре с Хью Джекманом. Актёры сидят на одном диване и пытаются объяснить, как Росомаха возвращается.

Как Росомаха жив после… ну… «Логана»? События «Логана» происходят в 2029 году, полностью отдельно, Логан умер в «Логане». Это мы не трогаем. А вот в нашем фильме происходит…

И в этот момент включается песня Wake Me Up Before You Go-Go от Wham!, на фоне которой актёры очень красноречиво рассказывают о «Дедпуле 3». Этого зрители, конечно, уже не слышат. Но в конце Рейнольдс и Джекман особенно красноречиво благодарят Кевина Файги, руководителя киновселенной Marvel.

«Дедпула 3» официально представили ночью роликом Райана Рейнольдса, где подтвердили возвращение Джекмана к роли Росомахи. Фильм выйдет 6 сентября 2024 года.