Новый «Звёздный путь» отложили из-за занятости режиссёра в Marvel

Премьера нового фильма по вселенной «Звёздный путь» была запланирована на 22 декабря 2023 года. На этой неделе Paramount официально объявила, что удаляет картину из календаря релизов. Эта новость не стала неожиданностью, потому что ещё в августе THR писал, что режиссёр Мэтт Шекман покинул проект из-за плотной работы над новой «Фантастической четвёркой» от Marvel.

Мэтт Шекман — невероятно талантливый режиссёр, и мы сожалеем, что он не смог стать постановщиком нового «Звёздного пути». Мы благодарны ему за вклад и творческое видение проекта и с нетерпением ждём возможности показать фильм зрителям по всему миру.

Следующий фильм по «Звёздному пути» давно находится в разработке. Paramount надеется вновь привлечь Криса Пайна и остальной экипаж «Энтерпрайза», который впервые отправился изучать галактики в картине Джей Джей Абрамса «Звёздный путь» 2009 года.

Paramount анонсировала «Звёздный путь 4» 15 февраля, однако эта новость стала неожиданностью для актёров и представителей компании. Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои Салдана и Джон Чо не знали, что компания планирует снимать новую часть.