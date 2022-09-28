«Ремейк с любовью к оригиналу». Критики увидели ремейк Dead Space
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Electronic Arts пригласила журналистов пройти несколько глав ремейка Dead Space, на что у них ушло несколько часов, а после прессе дали возможность поговорить с разработчиками.
По источникам издания Inside Gaming, эмбарго на публикации новых подробностей о ремейке Dead Space спадает в середине октября. В это время журналисты начнут делиться новой информацией об игре, а также публиковать интервью и личные впечатления.
Инсайдеры заявляют, что переосмысление в целом прессе понравилось — они называют его «правильным ремейком», в котором уникальная атмосфера из оригинала, современная графика и звук.
Ремейк Dead Space обещают выпустить 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. В России игра, скорее всего, официально не выйдет.
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