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По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Хёрд выйдет фильм

По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Хёрд выйдет фильм
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Летом этого года завершился нашумевший судебный процесс между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. Телеканал Fox анонсировал экранизацию этой драматичной и затянутой истории — она называется Hot Take: The Depp/Heard Trial. Картину сняла инди-студия MarVista Entertainment, которая специализируется на низкобюджетном кино и сериалах для онлайн-кинотеатров.

Роль Джонни Деппа доверили известному по сериалу «Говорящая с призраками» актёру Марку Гапке, а Эмбер Хёрд на экране воплотила Меган Дэвис, которая ранее засветилась в «Американской истории ужасов».

Поставила картину Сара Ломан, наиболее известная по комедийному сериалу «Грейс и Фрэнки». А сценарий написал Гай Николуччи, ранее он работал над сатирическим проектом The Daily Show.

Премьера Hot Take: The Depp/Heard Trial состоится 30 сентября в онлайн-кинотеатре Tubi, который принадлежит холдингу Fox.

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