Первый трейлер Wild Hearts — игры про охоту на фантастических тварей в феодальной Японии
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EA и Tecmo Koei представили первый трейлер Wild Hearts — это ролевой экшен в духе Monster Hunter про охоту на разных фантастических тварей во вдохновлённом феодальной Японией мире.
Овладейте древней технологией, чтобы охотиться на гигантских зверей. Wild Hearts — это уникальный экшен в жанре охоты, где технологии дают вам шанс сразиться с наделёнными свирепой силой самой природы зверями.
Обещают открытый мир, а каждая охота происходит на уникальной локации. При этом отправится на неё можно как в одиночку, так и с друзьями. Ещё есть крафтинг в духе Fortnite.
Проект находится в разработке уже четыре года — его делает японская студия Omega Force, команда серии Dynasty Warriors, а издателем выступит Electronic Arts по программе EA Originals — по ней же, например, создавались It Takes Two и A Way Out. Релиз состоится уже 17 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Цена — $ 70.
Уже 5 октября проведут масштабный показ геймплея.
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