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Intel обещает выгодные видеокарты после анонса дорогих карт NVIDIA

Intel обещает выгодные видеокарты после анонса дорогих карт NVIDIA
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В этом месяце глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что закон Мура мёртв. Он гласит, что видеокарты и другая техника в среднем каждые два года становится дешевле, а производительность при этом растёт.

А глава Intel Дженсен Гелсингер считает, что закон Мура будет актуален долгое время. Поэтому компания под его руководством продолжит следовать ему, чтобы люди могли покупать мощные видеокарты по доступным ценам.

По словам Гелсингера, Intel видит и понимает, что далеко не каждый любитель видеоигр может позволить себе дорогую видеокарту. Поэтому компания хочет исправить эту тенденцию. Топ-менеджер также показал график, согласно которому средняя стоимость видеокарт NVIDIA стала расти в последние годы, когда началась мода на майнинг криптовалют.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер презентует график цен на графические процессоры NVIDIA

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер презентует график цен на графические процессоры NVIDIA

Фото: ARS Technica

Сегодня Intel объявила, что старт продаж видеокарт Arc A770 и A750 состоится 12 октября. Рекомендованная стоимость Arc A770 составит $ 329 (около 19 тыс. рублей), а цена A750 пока неизвестна.

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