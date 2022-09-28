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Продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий

Продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий
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CD Projekt RED объявила, что общий тираж Cyberpunk 2077 превысил внушительную отметку в 20 млн копий. На достижение этого результата игре потребовалось чуть меньше двух лет после релиза.

Более 20 миллионов киберпанков бродят по улицам Найт-сити — веселятся с Джеки и знакомятся с Джонни, разъезжают с Панам и ныряют с Джуди, тусуются с Ривером и слушают песни Керри.

Спасибо, и увидимся в клубе «Посмертие!»

В последний раз CD Projekt хвасталась цифрами в апреле — тогда тираж Cyberpunk 2077 составлял 18 млн копий. Судя по всему, недавний успех аниме Edgerunners и патч 1.6 привели к скачку продаж ролевого экшена — это подтверждает и резко возросший онлайн в Steam. Возможно, это не те цифры, которые компания ожидала спустя такой срок, однако в конечном итоге проект наверняка запомнят в положительном ключе.

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