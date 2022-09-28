В октябре подписчики PS Plus получат Injustice 2, Hot Wheels Unleashed и Superhot

Sony анонсировала свежую подборку PS Plus на октябрь. Подписчиков PS Plus Essential ждут традиционные три игры — их можно будет забрать в ближайший вторник, 4 октября.

Injustice 2 (PS4)

Файтинг от создателей Mortal Kombat, где герои и злодеи DC сражаются друг с другом. В традициях последних частей MK тут отличная сюжетная кампания с передовой графикой и совсем нестыдной историей.

Hot Wheels Unleashed (PS5, PS4)

Аркадная гонка по мотивам известных игрушек. Хоть может показаться, что это дешёвая поделка, на которую и внимания не стоит обращать, но на деле это действительно неплохая гонка по мотивам известной лицензии со своими особенностями. Попробовать точно стоит.

Superhot (PS4)

Время движется, когда двигаетесь вы. Игра описывается такими словами. Фактически шутер-головоломка со стильным визуалом.

Линейка игр для PS Plus Extra и PS Plus Deluxe станет известна позднее.