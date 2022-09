Пиратскую Skull and Bones опять перенесли. Теперь игра выйдет в марте 2023 года

Ubisoft опять перенесла выход пиратского экшена Skull and Bones — вместо 8 ноября теперь игру планируют выпустить 9 марта 2023 года. Задержка составит больше четырёх месяцев.

Сами разработчики не уточняют, почему вновь отложили игру, но СМИ отмечают слабые отзывы во время тестирования. Если геймплейная часть действительно становится понятной и хорошеет, то прогрессия всё ещё остаётся большой проблемой.

Вдобавок Skull and Bones хотели выпустить за день до God of War: Ragnarok, будто бы специально «убивая» любые минимальные шансы на хоть какой-то успех пиратского экшена. Сама Skull and Bones была анонсирована пять лет назад, но за это время она попала в производственный ад и неоднократно откладывалась.