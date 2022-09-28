Продолжение нашумевшего симулятора сборки ПК выйдет в октябре

Авторы PC Building Simulator 2 объявили дату релиза игры — она выйдет 12 октября эксклюзивно в Epic Games Store. В России игра будет доступна, её уже можно добавить в «список желаемого».

Продолжение популярного симулятора было анонсировано ещё в марте. Тогда сообщалось, что сиквел получит обновлённый режим карьеры, новые функции настройки и более 40 реальных брендов, продукцию которых нужно будет встраивать в системный блок.

Учитесь чинить, собирать и настраивать компьютеры и стройте собственную империю. В игре более глубокая симуляция, улучшенный режим карьеры и новые возможности персонализации. Постройте величайший ПК в своей жизни!

Карьера на самом тяжёлом уровне сложности займёт около 30 часов. Разработчики из Spiral House отметили, что в игре будет максимально реалистичное аппаратное и программное моделирование с более чем 1200 деталями от AMD, Intel и NVIDIA.