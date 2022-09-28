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Для надоедливой капчи нашли удобную замену

Для надоедливой капчи нашли удобную замену
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Стандартная капча (CAPTCHA) позволяет системе определить, кто пытается зайти на ресурс — человек или бот? Для этого она предлагает решить какую-нибудь простую задачу или выбрать из нескольких фото определённые изображения. Сегодня компания Cloudflare представила Turnstile — конкурента этой системы.

Технология Cloudflare анализирует деятельность пользователя в браузере и на основе полученных данных определяет, человек он или бот. При этом система полностью приватна, а среднее время проверки занимает одну секунду.

Представители Cloudflare заявили, что проверка человека перед заходом на определённые сайты занимает в среднем 32 секунды. Поэтому разработчики решили сделать более простую систему, которая не будет требовать от пользователя решать задачи и выбирать картинки.

Cloudflare запустила открытое тестирование Turnstile. Чтобы принять участие, нужно заполнить форму на сайте компании.

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