Мохамед Салах возглавил вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. В этот раз в неё попали футболисты, показавшие достойную игру в играх за сборные. Лучшим игроком недели стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 91. Сразу за ним расположились полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос — 89.
Лучшие карточки второй недели в FIFA 23 Ultimate Team
- Мохамед Салах — 91
- Лука Модрич — 89
- Маркиньос — 89
- Войцех Щенсны — 87
- Кай Хаверц — 86
- Кристиан Эриксен — 84
- Оливье Жиру — 84
- Мануэль Аканджи — 84
Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 5 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания уже играют в новинку.
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