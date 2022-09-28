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Мохамед Салах возглавил вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

Мохамед Салах возглавил вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
Skysports
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EA выпустила вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. В этот раз в неё попали футболисты, показавшие достойную игру в играх за сборные. Лучшим игроком недели стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 91. Сразу за ним расположились полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос — 89.

Лучшие карточки второй недели в FIFA 23 Ultimate Team

  • Мохамед Салах — 91
  • Лука Модрич — 89
  • Маркиньос — 89
  • Войцех Щенсны — 87
  • Кай Хаверц — 86
  • Кристиан Эриксен — 84
  • Оливье Жиру — 84
  • Мануэль Аканджи — 84

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 5 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания уже играют в новинку.

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