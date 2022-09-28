Мохамед Салах возглавил вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

EA выпустила вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. В этот раз в неё попали футболисты, показавшие достойную игру в играх за сборные. Лучшим игроком недели стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 91. Сразу за ним расположились полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос — 89.

Лучшие карточки второй недели в FIFA 23 Ultimate Team

Мохамед Салах — 91

Лука Модрич — 89

Маркиньос — 89

Войцех Щенсны — 87

Кай Хаверц — 86

Кристиан Эриксен — 84

Оливье Жиру — 84

Мануэль Аканджи — 84

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 5 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания уже играют в новинку.