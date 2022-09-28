В Cyberpunk: Edgerunners добавили русские субтитры спустя две недели после выхода
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Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners вышел на Netflix 13 сентября. На старте в нём не было русских субтитров, но пользователи недавно заметили, что их всё же добавили. При этом онлайн-кинотеатр в России официально недоступен.
Фото: Netflix
Боевик от CD Projekt RED и студии Trigger получил хвалебные отзывы от критиков и зрителей, а также повлиял на возросший интерес к игре Cyberpunk 2077. Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима тоже посмотрел аниме, он остался от увиденного в восторге.
Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Из-за огромного количества багов игру приняли прохладно. Разработчики в течение двух лет доводили игру до ума, в этом году также вышла некстген-версия для PS5 и Xbox Series, которая стала более играбельной.
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