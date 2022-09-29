Анонс «Дэдпула 3» с Росомахой собрал более 10 млн просмотров на YouTube

Вчера ночью Райан Рейнольдс опубликовал на своём YouTube-канале ролик, в котором анонсировал третьего «Дэдпула». Из этого же ролика стало известно, что к роли Росомахи вернётся Хью Джекман.

Мы уже писали о том, что анонс фильма привёл фанатов в восторг. В социальных сетях ролик действительно «взорвался», а сейчас у анонса на YouTube уже более 10 млн просмотров и 780 тыс. лайков. Видео разлетается с бешеной скоростью.

Новость по теме Анонс «Дэдпула 3» с Росомахой привёл в восторг фанатов

Ролик-анонс фильма

Второй ролик с объяснениями Хью Джекмана

«Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel. Фильм выйдет 6 сентября 2024 года. Когда начнутся съёмки картины, неизвестно. Её режиссёром выступит Шон Леви. Известно, что Райан Рейнольдс сыграет Дэдпула, а Хью Джекман вновь воплотит образ Росомахи.