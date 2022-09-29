Источник: Xiaomi начнёт официально ввозить ноутбуки в Россию

На российский рынок впервые c конца февраля может прийти бренд мирового масштаба — возможно, свои ноутбуки в РФ начнет официально поставлять Xiaomi. Об этом «Известиям» сообщил источник в компании-партнере китайского вендора. Также о вероятном старте поставок заявил сотрудник одного из ритейлеров и человек, знакомый с менеджерами нескольких производителей электроники.
Таким образом, Xiaomi станет практически первым широко известным вендором, который выйдет на компьютерный рынок России с начала года. Другой источник отмечает, что официально Xiaomi до сих пор ввозила в Россию только смартфоны, аксессуары, мелкую бытовую технику, телевизоры и другие позиции, однако ноутбуков в их списке не было. Ноутбуки компании чаще всего продаются в крупных торговых сетях и в небольших интернет-магазинах, однако они ввезены по параллельному и «серому» импорту.
Как подсчитали в издании Mobile Research Group, спрос на компьютеры Xiaomi в России действительно был — в начале 2022 года они занимали 3,5–4% рынка этих устройств. Как отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, Xiaomi хорошо известна в России как бренд смартфонов и другой техники, поэтому решение вывести под ним ещё и ноутбуки вполне оправданно.
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