Новая Need for Speed выйдет 2 декабря

На календаре почти октябрь, а ЕА до сих пор не анонсировала новую Need for Speed. Выпустить гонку при этом всё ещё должны до конца года. Однако инсайдеры сообщают, что показ не за горами — он случится в течение двух недель. Дебютный трейлер под музыку рэпера A$AP Rocky идёт 2-3 минуты.

Том Хендерсон даже пошёл дальше и назвал точную дату выхода — 2 декабря. Ранее СМИ уже сообщали, что новая игра не выйдет на консолях прошлого поколения и появится только на PS5, Xbox Series и ПК.

Дата анонса настолько расплывчатая, поскольку она всё ещё не выбрана. Это может быть сегодня, а может через неделю или две. Но у них всё готово для анонса.

Про новую NFS известно совсем мало: за проект отвечает Criterion (Hot Pursuit 2010, Most Wanted 2012), игру назовут Need for Speed Unbound, а местом действия станет аналог Чикаго. Особенную ставку делают на визуальные эффекты с аниме-стилистикой и мультиплеер, для чего реализовали систему «встреч».