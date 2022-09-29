Natus Vincere вышла в четвертьфинал ESL Pro League по CS:GO

Состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive одержал победу в первом матче плей-офф ESL Pro League S16. Серия против датского коллектива Heroic завершилась со счётом 2:1.

В первых двух сетах команды разменялись минимальными победами при абсолютной игре — NAVI выиграла 16:14 на Mirage, а затем с аналогичным результатом уступила на Inferno.

Казалось, третья карта окажется ещё ярче, но в дело вмешались технические трудности. Компьютер Александра s1mple Костылева оказался неисправен, а позже появились проблемы с соединением до сервера. В итоге матч был прерван на более чем два часа — а после рестарта Heroic не смогли быстро вернуть игровой темп и уступили 7:16 (карта Overpass).

В 1/4 финала Natus Vincere встретится с G2 Esports, эта встреча запланирована на 30 сентября.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO проходит в эти дни на Мальте. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 835 тыс.