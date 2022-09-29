Natus Vincere вышла в четвертьфинал ESL Pro League по CS:GO

Состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive одержал победу в первом матче плей-офф ESL Pro League S16. Серия против датского коллектива Heroic завершилась со счётом 2:1.
В первых двух сетах команды разменялись минимальными победами при абсолютной игре — NAVI выиграла 16:14 на Mirage, а затем с аналогичным результатом уступила на Inferno.
Казалось, третья карта окажется ещё ярче, но в дело вмешались технические трудности. Компьютер Александра s1mple Костылева оказался неисправен, а позже появились проблемы с соединением до сервера. В итоге матч был прерван на более чем два часа — а после рестарта Heroic не смогли быстро вернуть игровой темп и уступили 7:16 (карта Overpass).
В 1/4 финала Natus Vincere встретится с G2 Esports, эта встреча запланирована на 30 сентября.
ESL Pro League Season 16 по CS:GO проходит в эти дни на Мальте. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 835 тыс.
- 29 сентября 2022
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:14
-
11:35
-
11:01
-
10:57
-
10:04
-
09:45
- 28 сентября 2022
-
21:53
-
21:18
-
20:48
-
20:48
-
20:44
-
20:04
-
19:33
-
19:11
-
19:07
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
17:52
-
17:34
-
17:14
-
16:58
-
16:44
-
16:30
-
16:01
-
15:52