В ремейке Dead Space абсолютно всё снято одним кадром — как в God of War

Разработчики ремейка Dead Space раскрыли немного новой информации об игре. Они рассказали, что космический корабль «Ишимура», где разворачиваются события хоррора, будет большим открытым уровнем, в котором можно будет исследовать каждый угол.

«Ишимура» теперь полностью взаимосвязана. Вы сможете свободно по нему перемещаться, при этом в любой момент вернуться в уже пройденные места, чтобы найти то, что могли пропустить. Это совершенно непрерывный опыт.

При этом повествование будет идти единым кадром — без экранов загрузки. Подобный стиль подачи сюжета и геймплея реализован а God of War 2018 года. Авторы также отметили, что они постарались сохранить наследие оригинальной игры, добавив в сюжет новые подробности, которые полностью соответствуют лору вселенной Dead Space.

Естественно, в ремейке будет современная графика и больше технических улучшений, благодаря которым авторы смогли разнообразить систему расчленения некроморфов.

Новость по теме Появились свежие скриншоты и бокс-арт ремейка Dead Space

Ремейк Dead Space выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 27 января 2023 года. Официального релиза в России, скорее всего, не будет.