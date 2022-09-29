Обзоры God of War Ragnarok появятся 2 ноября

2 ноября спадёт эмбарго на обзоры God of War Ragnarok — ровно за неделю до релиза. Ожидается, что предварительная загрузка начнётся в этот же день. Сама игра официально выйдет на PS4 и PS5 9 ноября.

Фото: Sony Interactive Entertainment

Владельцы PS4 и PS5, предварительно предзаказавшие игру в PS Store, могут зайти в свою библиотеку, нажать на значок God of War Ragnarok в разделе «Ваша коллекция» и выбрать счётчик текущей даты запуска, чтобы узнать время старта предварительной загрузки.

В новой части God of War Кратос с сыном Атреем отправляются в путешествие по девяти царствам, чтобы остановить Рагнарёк. Герои также хотят узнать правду об истинной природе Атрея. Приключение приведёт их к норвежскому богу войны Тору, который считался мёртвым.