Обзоры God of War Ragnarok появятся 2 ноября
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2 ноября спадёт эмбарго на обзоры God of War Ragnarok — ровно за неделю до релиза. Ожидается, что предварительная загрузка начнётся в этот же день. Сама игра официально выйдет на PS4 и PS5 9 ноября.
Фото: Sony Interactive Entertainment
Владельцы PS4 и PS5, предварительно предзаказавшие игру в PS Store, могут зайти в свою библиотеку, нажать на значок God of War Ragnarok в разделе «Ваша коллекция» и выбрать счётчик текущей даты запуска, чтобы узнать время старта предварительной загрузки.
В новой части God of War Кратос с сыном Атреем отправляются в путешествие по девяти царствам, чтобы остановить Рагнарёк. Герои также хотят узнать правду об истинной природе Атрея. Приключение приведёт их к норвежскому богу войны Тору, который считался мёртвым.
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