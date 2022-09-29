Скандальный хоррор Scorn выйдет на неделю раньше

Разработчики из студии Ebb Software заявили, что хоррор Scorn выйдет 14 октября на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass. Изначально релиз должен был состояться на неделю позже, однако разработчики приняли решение сдвинуть дату выхода по неизвестной причине.

Scorn анонсировали ещё в 2014 году. За восемь лет у игры неоднократно возникали проблемы с бюджетом и общением с сообществом. В прошлом году авторы молча перенесли игру, не сообщив об этом игрокам, которые в неё вложились. Чуть позже авторы выпустили обращение, в котором объяснили своё молчание нежеланием «тратить время на продвижение игры», приведя в пример Cyberpunk 2077 — для неё CD Projekt RED создавала отдельный билд для показа прессы, что в «конечном итоге только повредило игре».

Судя по всему, 14 октября — окончательная дата выхода Scorn и разработчики не планируют переносить релиз ещё дальше.