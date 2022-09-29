Цифровой двойник Брюса Уиллиса может появиться в российском кино

По данным издания The Telegraph, Брюс Уиллис продал свой цифровой образ российской технологической компании Deepfake. Сейчас актёр заканчивает свою карьеру из-за развивающейся афазии. Но есть вероятность, что теперь его цифровой двойник благодаря Deepfake будет использоваться в кино, сериалах и рекламе.
Ранее копия голливудского актёра уже использовалась в российской рекламе, где также играет комик Азамат Мусагалиев. Брюс похвалил создателей ролика за качество работы и возможность «тряхнуть стариной».
Мне понравилось, насколько точно и правдоподобно был создан мой персонаж. Этот мини-фильм снят в привычном для меня жанре остросюжетной комедии.
Брюса Уиллиса зрители полюбили за массу фильмов. Его карьера пошла в гору после успеха «Крепкого орешка», актёр также блистал в культовом «Пятом элементе», нуарном «Городе грехов», боевике «Шакал», приключенческом «Гудзонском ястребе» и в ряде других успешных картин. Сейчас актёр вынужден бороться с афазией — это нарушение восприятия речи при сохранении слуха, которое влияет на когнитивные способности.
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