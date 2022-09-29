В Epic Games Store раздают сетевой платформер Runbow и реалистичный симулятор дрона

В Epic Games Store началась очередная раздача. Сегодня геймеров ждут две игры:

Runbow — сетевой платформер со множеством режимов, в котором девять игроков сражаются за доминирование на самых разнообразных картах.

The Drone Racing League Simulator — симулятор управления дроном от инди-студии The Drone Racing League. Геймерам предстоит летать на заранее приготовленных или сконструированных собственными руками дронах как в одиночном режиме, так и в сетевом.

Забрать обе игры можно до 6 октября, 18:00 мск. На следующей неделе геймеров ожидают вертикальный рогалик с тяжёлым металлом в качестве саундтрека Rising Hell и суровый пиксельный платформер Slain: Back From Hell, вдохновлённый всё той же тяжёлой музыкой.