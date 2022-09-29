Meta* представила ИИ, который генерирует видео по текстовому описанию

Компания Meta* презентовала нейросеть Make-A-Video, которая создаёт уникальные короткие видео по текстовым описаниям.
Компания опубликовала ролики, записанные с помощью нового ИИ. Они длятся не более пяти секунд и невысокого качества, при этом нейронка, по заверению разработчиков, довольно точно считывает описание и создаёт на его основе контент. Сейчас технология недоступна не только в открытом, но и в закрытом доступе, поэтому опробовать её самостоятельно пока не может даже узкий круг пользователей и журналистов.
Недавно стало известно, что разработчики нейросети DALL-E 2 открыли к ней доступ всем пользователям в Европе и США. Эта технология создаёт на основе текстовых описаний изображения, а также умеет редактировать готовые картинки или фотографии.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.
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