Meta* представила ИИ, который генерирует видео по текстовому описанию

Компания Meta* презентовала нейросеть Make-A-Video, которая создаёт уникальные короткие видео по текстовым описаниям.

Компания опубликовала ролики, записанные с помощью нового ИИ. Они длятся не более пяти секунд и невысокого качества, при этом нейронка, по заверению разработчиков, довольно точно считывает описание и создаёт на его основе контент. Сейчас технология недоступна не только в открытом, но и в закрытом доступе, поэтому опробовать её самостоятельно пока не может даже узкий круг пользователей и журналистов.

Недавно стало известно, что разработчики нейросети DALL-E 2 открыли к ней доступ всем пользователям в Европе и США. Эта технология создаёт на основе текстовых описаний изображения, а также умеет редактировать готовые картинки или фотографии.

*Meta признана экстремистской организацией на территории России.