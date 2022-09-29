Звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан сыграет в новой «Планете обезьян»

20th Century Studios подтвердила актёрский состав фильма «Королевство планеты обезьян». В картине режиссёра Уэса Болла снимаются известный по роли в хорроре «Оно» Оуэн Тиг, один из актёров «Орвилла» Питер Макон и звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан. Премьера проекта запланирована на 2024 год, недавно студия поделилась первым скриншотом.
Первый скриншот из фильма «Королевство планеты обезьян»
Фото: 20th Century Studios
История «Королевства планеты обезьян» развернётся через много лет после фильма «Планета обезьян: Война» 2017 года, который завершил предыдущую трилогию. В съёмках этой серии картин использовалась продвинутая технология захвата движения, а обезьяну-революционера Цезаря сыграл знаменитый Энди Сёркис. Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз поставил две заключительные части, которые критики и зрители приняли крайне тепло.
«Планета обезьян» — одна из самых знаковых и легендарных научно-фантастических франшиз в истории кино. Основанная на одноимённом романе Пьера Буля первая «Планета обезьян» вышла в прокат в далёком 1968 году.
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