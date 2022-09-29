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Звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан сыграет в новой «Планете обезьян»

Звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан сыграет в новой «Планете обезьян»
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20th Century Studios подтвердила актёрский состав фильма «Королевство планеты обезьян». В картине режиссёра Уэса Болла снимаются известный по роли в хорроре «Оно» Оуэн Тиг, один из актёров «Орвилла» Питер Макон и звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан. Премьера проекта запланирована на 2024 год, недавно студия поделилась первым скриншотом.

Первый скриншот из фильма «Королевство планеты обезьян»

Первый скриншот из фильма «Королевство планеты обезьян»

Фото: 20th Century Studios

История «Королевства планеты обезьян» развернётся через много лет после фильма «Планета обезьян: Война» 2017 года, который завершил предыдущую трилогию. В съёмках этой серии картин использовалась продвинутая технология захвата движения, а обезьяну-революционера Цезаря сыграл знаменитый Энди Сёркис. Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз поставил две заключительные части, которые критики и зрители приняли крайне тепло.

«Планета обезьян» — одна из самых знаковых и легендарных научно-фантастических франшиз в истории кино. Основанная на одноимённом романе Пьера Буля первая «Планета обезьян» вышла в прокат в далёком 1968 году.

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