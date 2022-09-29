Дополнение Dragonflight для World of Warcraft выйдет 28 ноября
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Blizzard назначила точную дату релиза масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Оно выйдет 28 ноября этого года. Компания презентовала трейлер DLC, в котором показаны новые локации и воинственные представители расы Драктиров.
Драконьи острова пробуждаются! Прислушайтесь к зову драконов — их древние родные земли вновь открываются, маня искателей приключений и сокровищ разгадать множество секретов.
На прошлой неделе в магазине Battle.net пропали цены в рублях. Теперь пользователи из России видят стоимость игр только в евро. Activision Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее российские пользователи лишились возможности оплачивать внутриигровые покупки в World of Warcraft с кошелька Battle.net.
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