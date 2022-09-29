Дополнение Dragonflight для World of Warcraft выйдет 28 ноября

Blizzard назначила точную дату релиза масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Оно выйдет 28 ноября этого года. Компания презентовала трейлер DLC, в котором показаны новые локации и воинственные представители расы Драктиров.

Драконьи острова пробуждаются! Прислушайтесь к зову драконов — их древние родные земли вновь открываются, маня искателей приключений и сокровищ разгадать множество секретов.

На прошлой неделе в магазине Battle.net пропали цены в рублях. Теперь пользователи из России видят стоимость игр только в евро. Activision Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее российские пользователи лишились возможности оплачивать внутриигровые покупки в World of Warcraft с кошелька Battle.net.