Sony почему-то продаёт ПК-версию Sackboy: A Big Adventure даже в России
Поделиться
Вчера, 29 сентября, спустя целую череду утечек Sony наконец-то представила ПК-версию Sackboy: A Big Adventure. Она выйдет уже через месяц, 27 октября, а предзаказы уже доступны. Что удивительно, купить кооперативный платформер дают даже в России.
Купить игру в России можно за 3759 рублей — это одна из самых высоких цен в мире. Дороже продают только в Швейцарии (3770 рублей), ОАЭ (3800 рублей), Израиле (3920 рублей) и Саудовской Аравии (4030 рублей).
В других странах платформер стоит дешевле. Даже в США (3500 рублей), Европе (3440 рублей), Польше (3040 рублей), Мексике (2892 рубля). Самые дешёвые цены по миру ожидаемо в Турции (1860 рублей) и Аргентине (2380 рублей). Также среди них затесалась Япония (2400 рублей).
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
02:36
-
02:25
-
00:00
- 29 сентября 2022
-
22:57
-
22:34
-
21:57
-
21:57
-
21:12
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
19:05
-
18:35
-
18:04
-
17:40
-
17:00
-
16:37
-
16:30
-
15:56
-
15:50
-
15:24
-
15:08
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:14
-
11:35
-
11:01
Партнерский контент