Вышел шестой эпизод сериала по «Властелину колец»

Сегодня на Prime Video состоялась премьера шестой сериала сериала «Властелин колец: Кольца власти». До финала первого сезона осталось всего два эпизода.

Когда выйдут последние две серии сезона?

Седьмая серия — 7 октября

Восьмая серия — 14 октября

События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, королевства процветали и разорялись.

Вчера Amazon опубликовала небольшой отрывок из шестой серии. В нём можно увидеть, как эльф Арондир сражается с орками и помогает людям.

Несмотря на то, что на сериал потратили более $ 700 млн, он не получил высокие оценки от зрителей. Шоу критикуют как за актёрский состав, так и за сюжетные ходы.