Преемница Железного человека и другие герои на свежих кадрах сиквела «Чёрной пантеры»

В качестве рекламной кампании фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» Marvel Studios опубликовала несколько свежих кадров со съёмок картины.

На них можно увидеть ключевых героев в лице матери Т'Чаллы по имени Рамонда, воина Ваканды по имени М'Баку и Рири Уильямс, которая в киновселенной Marvel станет заменой Железного человека.

Рамонда и Рири Уильямс

М'Баку

Рири и Накия

Дора Миладже — женское объединение, защитницы Ваканды

Персонаж Михаэлы Коэл

Накия

Сюжет ленты посвятят сражению Ваканды и Атлантиды. Ключевую роль во всём происходящем сыграет новый персонаж для киновселенной — принц Нэмор.

Премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» состоится 11 ноября, но в российских кинотеатрах картину можно не ждать из-за санкций.