Преемница Железного человека и другие герои на свежих кадрах сиквела «Чёрной пантеры»
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В качестве рекламной кампании фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» Marvel Studios опубликовала несколько свежих кадров со съёмок картины.
На них можно увидеть ключевых героев в лице матери Т'Чаллы по имени Рамонда, воина Ваканды по имени М'Баку и Рири Уильямс, которая в киновселенной Marvel станет заменой Железного человека.
Рамонда и Рири Уильямс
М'Баку
Рири и Накия
Дора Миладже — женское объединение, защитницы Ваканды
Персонаж Михаэлы Коэл
Накия
Сюжет ленты посвятят сражению Ваканды и Атлантиды. Ключевую роль во всём происходящем сыграет новый персонаж для киновселенной — принц Нэмор.
Премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» состоится 11 ноября, но в российских кинотеатрах картину можно не ждать из-за санкций.
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