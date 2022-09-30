Режиссёр «Анчартеда» и «Венома» снимет «Иллюзию обмана 3»

По информации издания Deadline, режиссёр «Венома» и «Анчартед: На картах не значится» Рубен Фляйшер снимет третью часть «Иллюзии обмана». Сценарий картины напишет Сет Грэм-Смит.

Как отметил сам Фляйшер, ему очень нравятся фильмы про ограбления с неожиданными поворотами. К тому же он давно хотел поработать с Вуди Харрельсоном и Джесси Айзенбергом.

В этом мире есть три вещи, которые я люблю: Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона и магию Иметь возможность поработать с этими двумя талантливыми актёрами, а также с остальными невероятными людьми из «Иллюзии обмана» — это мечта, ставшая явью. Я поклонник фильмов об ограблениях – мне нравится быть втянутым в сюжет, где всё не так однозначно.

Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016 году. Когда ждать третью часть, неизвестно.