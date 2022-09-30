Мобильная Genshin Impact заработала $ 3,7 млрд за два года

Fналитическая компания Sensor Tower подвела итоги двух лет с релиза Genshin Impact. По её подсчётам, мобильная версия ролевого экшена заработала более $ 3,7 млрд в период с 28 сентября 2020 по 26 сентября 2022 года. Больше неё своим создателям принесли только две игры: PUBG Mobile ($ 4,9 млрд) и Honor of Kings ($ 5,5 млрд) — обе от китайской Tencent.
Самые прибыльные мобильные игры за последние два года
Если не учитывать китайский регион, то мобильный доход Genshin Impact составил около $ 2,5 млрд — это второе место после невероятно популярной Roblox. В категории гача-игр «Геншину» не оказалось равных: ближайшие конкуренты в лице Rise of Kingdoms и Three Kingdoms Strategic отстают практически на $ 1 млрд.
Самой популярной мобильной платформой для покупок в Genshin Impact стал AppStore — на устройства Apple приходятся 68% всех покупок. На Google Play — 32%.
- 30 сентября 2022
-
12:44
-
12:37
-
11:50
-
11:14
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
02:36
-
02:25
-
00:00
- 29 сентября 2022
-
22:57
-
22:34
-
21:57
-
21:57
-
21:12
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
19:05
-
18:35
-
18:04
-
17:40
-
17:00
-
16:37
-
16:30
-
15:56
-
15:50
-
15:24
-
15:08
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
13:31