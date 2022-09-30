Мобильная Genshin Impact заработала $ 3,7 млрд за два года

Fналитическая компания Sensor Tower подвела итоги двух лет с релиза Genshin Impact. По её подсчётам, мобильная версия ролевого экшена заработала более $ 3,7 млрд в период с 28 сентября 2020 по 26 сентября 2022 года. Больше неё своим создателям принесли только две игры: PUBG Mobile ($ 4,9 млрд) и Honor of Kings ($ 5,5 млрд) — обе от китайской Tencent.

Самые прибыльные мобильные игры за последние два года

Если не учитывать китайский регион, то мобильный доход Genshin Impact составил около $ 2,5 млрд — это второе место после невероятно популярной Roblox. В категории гача-игр «Геншину» не оказалось равных: ближайшие конкуренты в лице Rise of Kingdoms и Three Kingdoms Strategic отстают практически на $ 1 млрд.

Самой популярной мобильной платформой для покупок в Genshin Impact стал AppStore — на устройства Apple приходятся 68% всех покупок. На Google Play — 32%.