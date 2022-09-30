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Мобильная Genshin Impact заработала $ 3,7 млрд за два года

Мобильная Genshin Impact заработала $ 3,7 млрд за два года
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Fналитическая компания Sensor Tower подвела итоги двух лет с релиза Genshin Impact. По её подсчётам, мобильная версия ролевого экшена заработала более $ 3,7 млрд в период с 28 сентября 2020 по 26 сентября 2022 года. Больше неё своим создателям принесли только две игры: PUBG Mobile ($ 4,9 млрд) и Honor of Kings ($ 5,5 млрд) — обе от китайской Tencent.

Самые прибыльные мобильные игры за последние два года

Самые прибыльные мобильные игры за последние два года

Если не учитывать китайский регион, то мобильный доход Genshin Impact составил около $ 2,5 млрд — это второе место после невероятно популярной Roblox. В категории гача-игр «Геншину» не оказалось равных: ближайшие конкуренты в лице Rise of Kingdoms и Three Kingdoms Strategic отстают практически на $ 1 млрд.

Самой популярной мобильной платформой для покупок в Genshin Impact стал AppStore — на устройства Apple приходятся 68% всех покупок. На Google Play — 32%.

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