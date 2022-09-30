Источник: Apple вывезла своих сотрудников из России в Киргизию
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По информации источников газеты «Ведомости», компании Apple и Google к концу лета вывезли своих сотрудников из российских офисов в другие страны. Приоритет отдали Киргизии и Объединённым Арабским Эмиратам.
По словам источников, Apple активно готовила сотрудников к переезду ещё весной, а в конце лета это получилось сделать полностью. К тому же именно из Киргизии родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов. Также среди вариантов для релокации Дубай и Лондон, но из-за высоких затрат это менее популярные места.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что активнее всего сотрудников переводят в Казахстан и Узбекистан.
Сама Apple до сих пор не объявляла об уходе с российского рынка.
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