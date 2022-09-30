Авторы Dragon Age: Dreadwolf попытаются угодить как новичкам, так и фанатам серии
Поделиться
Bioware выпустила очередную запись в своём блоге, посвящённую грядущей Dragon Age: Dreadwolf. Разработчики прекрасно понимают, что в четвёртую часть серии будут играть как ветераны, так и новички. Именно поэтому авторы постараются угодить и тем, и другим.
Dragon Age: Dreadwolf даст ответы на некоторые давние вопросы фанатов, а также будет дружелюбной для новичков и тех геймеров, которые играли только в Dragon Age: Inquisition.
По словам разработчиков, они проводят много времени в обсуждениях, каким образом вознаградить фанатов серии и одновременно угодить новичкам. Какими-либо подробностями команда поделиться не может, поэтому они просят подождать ещё немного.
Dragon Age: Dreadwolf разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series. По данным инсайдеров, ролевой экшен поступит в продажу в конце 2023 года.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
14:49
-
14:43
-
14:16
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:24
-
12:44
-
12:37
-
11:50
-
11:14
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
02:36
-
02:25
-
00:00
- 29 сентября 2022
-
22:57
-
22:34
-
21:57
-
21:57
-
21:12
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
19:05
-
18:35
-
18:04
-
17:40
-
17:00
-
16:37
-
16:30
-
15:56
-
15:50
-
15:24
Партнерский контент