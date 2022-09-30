Авторы Dragon Age: Dreadwolf попытаются угодить как новичкам, так и фанатам серии

Bioware выпустила очередную запись в своём блоге, посвящённую грядущей Dragon Age: Dreadwolf. Разработчики прекрасно понимают, что в четвёртую часть серии будут играть как ветераны, так и новички. Именно поэтому авторы постараются угодить и тем, и другим.

Dragon Age: Dreadwolf даст ответы на некоторые давние вопросы фанатов, а также будет дружелюбной для новичков и тех геймеров, которые играли только в Dragon Age: Inquisition.

По словам разработчиков, они проводят много времени в обсуждениях, каким образом вознаградить фанатов серии и одновременно угодить новичкам. Какими-либо подробностями команда поделиться не может, поэтому они просят подождать ещё немного.

Dragon Age: Dreadwolf разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series. По данным инсайдеров, ролевой экшен поступит в продажу в конце 2023 года.