Саудовская Аравия инвестирует в киберспорт и игры $ 38 млрд

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 миллиарда риалов (это примерно $ 38 млрд) в развитие киберспорта в стране.
К 2030 году государство планируется превратить в большой хаб компьютерного спорта. Около половины от общей суммы будет потрачено на приобретение акций игровых и киберспортивных компаний, ещё 50 млрд риалов — на полноценную покупку издателей кибердисциплин.
Остальную сумму Savvy Games Group, подразделение независимого фонда Саудовской Аравии планирует потратить на инвестиции в предприятия, которые занимаются играми и киберспортом, в том числе на ранней стадии.
На текущий момент Саудовская Аравия уже приобрела акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Nintendo, а также купила киберспортивное подразделение Modern Times Group за $ 1,05 млрд.
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