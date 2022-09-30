«Парк Юрского периода» мог обойтись без сиквелов, считает режиссёр «Мира Юрского периода»
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Недавно режиссёр Колин Треворроу пообщался с изданием Empire и рассказал про франшизы «Мир Юрского периода» и «Парк Юрского периода». По мнению постановщика, «Мир Юрского периода» мог вполне обойтись без сиквелов.
Как отметил Треворроу, он сделал «Господство» иным фильмом, чтобы можно было продвигаться по сюжетной линии и развивать историю.
Я специально сделал что-то отличительное от других фильмов, чтобы изменить ДНК франшизы. Этот шаг был предпринят, чтобы открыть дорогу к будущему. Предыдущие пять фильмов — сюжеты о динозаврах. Это история о персонажах в мире, в котором они сосуществуют с динозаврами. Вполне возможно, что «Парк Юрского периода» и вовсе не нуждался в сиквелах.
Причём режиссёр надеялся, что «Господство» не станет финальной лентой франшизы, однако Universal Pictures позиционировала фильм именно так.
Я никогда не знал, что это конец франшизы, пока не увидел рекламу. Эти ребята великолепны в том, что они делают, но для меня, я думаю, было бы понятнее, если бы они сказали, что это финал эпохи, а не франшизы.
Колин Треворроу снял два фильма по франшизе «Мир Юрского периода». Финальная часть, «Господство», получила смешанные отзывы от аудитории и критиков.
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