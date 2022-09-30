На ПК почти невозможно играть в FIFA 23. Дело в новом античите EA

30 сентября состоялся релиз FIFA 23 — новой части футбольного симулятора от EA Sports. Судя по всему, запуск на ПК не обошёлся без проблем. Пользователи массово жалуются невозможность запустить игру, хотя они покупали максимальное издание, чтобы поиграть как можно раньше. На момент публикации заметки отзывы FIFA 23 в Steam болтаются на отметке «В основном отрицательные» на основе чуть более 1000 обзоров.

Больше всего проблем у геймеров возникло с новым античитом EA Anticheat, который добавили вместе с релизом самой игры. При его установке появляется ошибка о невозможности продолжения, из-за чего FIFA 23 и не запускается. Прямо сейчас форумы EA буквально завалены сообщениями о проблеме, а сама компания заявляет, что уже занимается исправлением проблемы.

К сожалению, подобные ситуации происходят в игровой индустрии довольно часто. Как только та или иная компания решает добавить в свой проект какое-либо новое программное обеспечение, многие люди сталкиваются с ошибками при установке и другими техническими трудностями. Надежда лишь на то, что EA быстро исправит ситуацию и вознаградит покупателей внутриигровыми подарками.