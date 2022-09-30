Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гайд: как запустить FIFA 23 — EA AntiCheat Service обнаружила ошибку

Не запускается FIFA 23 на ПК? Мы нашли несколько решений проблемы
Комментарии

30 сентября вышла FIFA 23 — новая часть серии футбольных симуляторов от EA. К сожалению, в этом году многие игроки на ПК столкнулись с техническими трудностями из-за античита EA Anticheat. Многие геймеры сообщают, что при установке он выдаёт ошибку, из-за чего FIFA 23 отказывается запускаться.

Наша редакция также столкнулась с некоторыми ошибками античита, однако сумела пройти сквозь технические трудности. Ниже публикуем несложные способы по устранению ошибки, которые должны помочь в запуске игры.

Как исправить ошибки при запуске FIFA 23

  • Запустить Steam и Origin от имени администратора. Проверка «Чемпионата» показала, что в этом случае античит устанавливается корректно и даёт запустить FIFA 23.
  • Переустановить античит из файлов игры вручную. Установщик находится в папке с игрой по пути в «__Installer» — «EAAntiCheat».
  • Перезагрузить компьютер. Банальный приём, однако во многих случаях старая добрая перезагрузка действительно помогает.
  • На время установки античита отключить антивирус. В Сети встречаются случаи, когда особенно упорный антивирус заносит важный файл программы EA в карантин. Так что можно попробовать отключить его и затем запустить игру.
  • Проверьте, чтобы на пути к игре не было русских символов. Многие игры не любят не латинские символы, из-за чего они могут попросту не запуститься. Конкретно с серией FIFA подобных ошибок замечено не было, однако на всякий случай стоит называть папки для игр на английском языке.

К сожалению, вышеупомянутые способы сработают не для всех. Форумы EA пестрят сообщениями о самых разных ошибках, так что если вам не помогло ни одно из решений, то остаётся дождаться исправлений от самой компании.

Как в FIFA 23 выглядят Мбаппе, Месси, Роналду и другие звёзды футбола Как в FIFA 23 выглядят Мбаппе, Месси, Роналду и другие звёзды футбола
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022