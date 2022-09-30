Не запускается FIFA 23 на ПК? Мы нашли несколько решений проблемы

30 сентября вышла FIFA 23 — новая часть серии футбольных симуляторов от EA. К сожалению, в этом году многие игроки на ПК столкнулись с техническими трудностями из-за античита EA Anticheat. Многие геймеры сообщают, что при установке он выдаёт ошибку, из-за чего FIFA 23 отказывается запускаться.

Наша редакция также столкнулась с некоторыми ошибками античита, однако сумела пройти сквозь технические трудности. Ниже публикуем несложные способы по устранению ошибки, которые должны помочь в запуске игры.

Как исправить ошибки при запуске FIFA 23

Запустить Steam и Origin от имени администратора . Проверка «Чемпионата» показала, что в этом случае античит устанавливается корректно и даёт запустить FIFA 23.

. Проверка «Чемпионата» показала, что в этом случае античит устанавливается корректно и даёт запустить FIFA 23. Переустановить античит из файлов игры вручную . Установщик находится в папке с игрой по пути в «__Installer» — «EAAntiCheat».

. Установщик находится в папке с игрой по пути в «__Installer» — «EAAntiCheat». Перезагрузить компьютер . Банальный приём, однако во многих случаях старая добрая перезагрузка действительно помогает.

. Банальный приём, однако во многих случаях старая добрая перезагрузка действительно помогает. На время установки античита отключить антивирус . В Сети встречаются случаи, когда особенно упорный антивирус заносит важный файл программы EA в карантин. Так что можно попробовать отключить его и затем запустить игру.

. В Сети встречаются случаи, когда особенно упорный антивирус заносит важный файл программы EA в карантин. Так что можно попробовать отключить его и затем запустить игру. Проверьте, чтобы на пути к игре не было русских символов. Многие игры не любят не латинские символы, из-за чего они могут попросту не запуститься. Конкретно с серией FIFA подобных ошибок замечено не было, однако на всякий случай стоит называть папки для игр на английском языке.

К сожалению, вышеупомянутые способы сработают не для всех. Форумы EA пестрят сообщениями о самых разных ошибках, так что если вам не помогло ни одно из решений, то остаётся дождаться исправлений от самой компании.