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Дешевле и лучше RTX 3060: Intel показала видеокарту Arc A750 за 18 тыс. рублей

Дешевле и лучше RTX 3060: Intel показала видеокарту Arc A750 за 18 тыс. рублей
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Intel поделилась подробностями недавно анонсированной видеокарты Arc A750. Как сообщалось на анонсе, по техническим характеристикам она уступает Arc A770. Компания уточнила, что и стоить она будет дешевле — всего $ 289 (около 18 тыс. рублей). При этом более мощная Arc A770 будет продаваться за $ 329 (около 19 тыс. рублей).

Компания также опубликовала ролик со сравнением цен и рассказом о графических мощностях Arc A770 и Arc A750. Intel также сравнила Arc A750 с конкурентной RTX 3060.

Сравнение видеокарт Arc A750 и Arc A770

Сравнение видеокарт Arc A750 и Arc A770

Фото: Intel

Сравнение работы видеокарты A750 с RTX 3060 на примере топовых игр

Сравнение работы видеокарты A750 с RTX 3060 на примере топовых игр

Фото: Intel

Недавно Intel также анонсировала видеокарту Arc A310 с 4 ГБ оперативной памяти и частотой 2 ГГц. Она, скорее всего, даже не поступит в официальную продажу. Вероятно, её будут поставлять в большие компании для офисных ПК.

На этой неделе глава Intel Дженсен Гелсингер заявил, что компания хочет сделать мощные видеокарты доступными для самого широкого круга пользователей.

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