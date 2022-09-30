Дешевле и лучше RTX 3060: Intel показала видеокарту Arc A750 за 18 тыс. рублей

Intel поделилась подробностями недавно анонсированной видеокарты Arc A750. Как сообщалось на анонсе, по техническим характеристикам она уступает Arc A770. Компания уточнила, что и стоить она будет дешевле — всего $ 289 (около 18 тыс. рублей). При этом более мощная Arc A770 будет продаваться за $ 329 (около 19 тыс. рублей).
Компания также опубликовала ролик со сравнением цен и рассказом о графических мощностях Arc A770 и Arc A750. Intel также сравнила Arc A750 с конкурентной RTX 3060.
Сравнение видеокарт Arc A750 и Arc A770
Фото: Intel
Сравнение работы видеокарты A750 с RTX 3060 на примере топовых игр
Фото: Intel
Недавно Intel также анонсировала видеокарту Arc A310 с 4 ГБ оперативной памяти и частотой 2 ГГц. Она, скорее всего, даже не поступит в официальную продажу. Вероятно, её будут поставлять в большие компании для офисных ПК.
На этой неделе глава Intel Дженсен Гелсингер заявил, что компания хочет сделать мощные видеокарты доступными для самого широкого круга пользователей.
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