Соучредитель Riot Games считает, что Илон Маск — настоящий герой

Весной знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о покупке «Твиттера». Однако позже он попытался разорвать соглашение, заявив, что руководство соцсети нарушило условия и пыталось ввести покупателя в заблуждение.

Маск даже вызывал на дебаты генерального директора площадки Парагу Агравалу чтобы при публике выяснить, сколько в «Твиттере» ботов и спамерских аккаунтов. Недавно стало известно, что во время запуска процесса покупки Илон переписывался с сооснователем игровой компании Riot Games Марком Мериллом.

Марк поддерживал Маска и даже сравнил его с супергероем, который «нужен Готэму».

Ещё прошлым летом журналисты утверждали, что давняя дружба Маска и главы соучредителя Google Сергея Брина прервалась из-за романа главы Tesla с женой Брина. Илон в ответ на нападки работников СМИ назвал эти слухи чушью.