FIFA 23 на Switch — это позор

EA уже пятый год подряд выпускает на Nintendo Switch ту же самую FIFA. После FIFA 19 разработчики перестали вообще что-либо менять в игре, лишь обновляя составы для актуализации игроков.

И журналист IGN Саймон Карди отчаянно каждый год делает обзор именно на Switch-версию футбольного симулятора. FIFA 23 не стала исключением. Спойлер — игра ужасна и ей выдали два балла.

Я мог бы скопировать свой обзор, как я и сделал два года назад, но, в отличие от ребят из EA, я не получаю удовольствие от повторного использования материалов. Упс, кажется, я так же говорил год назад.

Версия для Nintendo Switch — плохая. Изначальная версия FIFA 19 для Switch, на которой базируются FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22 и теперь FIFA 23, оказалась в лучшем случае сносной — а на её базе теперь выстраивают все последующие игры для портатива.

Как отмечает Карди, он не удивится, что EA в следующем году выпустит EA Sports FC 24 Legacy Edition на Switch, в описании к которой будет упоминаться, что, по сути, это та же FIFA 23 (которая на деле FIFA 22, которая FIFA 21, которая FIFA 20, которая в итоге FIFA 19).

FIFA 23 на Switch — яркий пример минимальных усилий для максимальной прибыли. Если вы покупали за пять лет какую-то FIFA для Switch, вам нет смысла покупать новую.