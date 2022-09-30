Игрок в в Red Dead Online может потерять почти 6000 часов прогресса из-за Google
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Из-за закрытия Stadia игрок в Red Dead Redemtion 2 под ником Colour может потерять почти 6000 часов прогресса в онлайн-составляющей вестерна. Google пообещала вернуть пользователям сервиса деньги за оборудование и возместить стоимость игр и DLC, но сохранённые данные и прогрессия, похоже, будут утеряны навсегда.
Colour в своём «Твиттере» отметил, что ситуация его сильно разозлила. Он попросил Rockstar помочь ему сохранить персонажа и весь прогресс. Авторы игры пока не ответили.
Вы не понимаете, насколько я зол. Google объявила, что закрывает платформу, все наигранные мной часы и прогресс могут исчезнуть. Rockstar Games, пожалуйста, позвольте мне перенести персонажа, я вас умоляю.
Статистика игрока Colour в Red Dead Redemption 2
Фото: Google
Во время объявления о закрытии Stadia компания объявила, что сервис прекратит свою работу 18 января 2023 года. У Colour ещё есть время на то, чтобы решить вопрос с переносом своего персонажа.
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