Игрок в в Red Dead Online может потерять почти 6000 часов прогресса из-за Google

Из-за закрытия Stadia игрок в Red Dead Redemtion 2 под ником Colour может потерять почти 6000 часов прогресса в онлайн-составляющей вестерна. Google пообещала вернуть пользователям сервиса деньги за оборудование и возместить стоимость игр и DLC, но сохранённые данные и прогрессия, похоже, будут утеряны навсегда.

Colour в своём «Твиттере» отметил, что ситуация его сильно разозлила. Он попросил Rockstar помочь ему сохранить персонажа и весь прогресс. Авторы игры пока не ответили.

Вы не понимаете, насколько я зол. Google объявила, что закрывает платформу, все наигранные мной часы и прогресс могут исчезнуть. Rockstar Games, пожалуйста, позвольте мне перенести персонажа, я вас умоляю.

Статистика игрока Colour в Red Dead Redemption 2 Фото: Google

Во время объявления о закрытии Stadia компания объявила, что сервис прекратит свою работу 18 января 2023 года. У Colour ещё есть время на то, чтобы решить вопрос с переносом своего персонажа.