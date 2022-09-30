Шведский клуб Alliance распустил состав по Dota 2. Команда не побеждала с апреля

Киберспортивный клуб Alliance принял решение полностью распустить состав по дисциплине Dota 2. Все игроки команды стали свободными агентами, а перед новым сезоном шведская организация соберёт новый ростер.

Основатель и владелец Alliance Джонатан Loda Берг заверил, что менеджмент приложит больше сил, чтобы найти достойных игроков для команды.

В следующем сезоне мы удвоим наше внимание к дисциплине Dota 2 и соберём состав, которым все будут гордиться. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам и спонсорам за их постоянную поддержку в это время. Это был настоящий ад — неделя за неделей без побед.

Бывший состав Alliance по Dota 2:

Николай Nikobaby Николов;

Аливи w33 Омар;

Ярослав Limitless Паршин;

Адам Aramis Мороз;

Андрей Dukalis Куропаткин.

Ростер Alliance по Dota 2 с апреля 2021 года не выиграл ни одного матча — команда вылетела из первого дивизиона профессиональной лиги Dota Pro Circuit, а также провалила турнир ESL One Malaysia и квалификацию на The International 2022.