Шведский клуб Alliance распустил состав по Dota 2. Команда не побеждала с апреля
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Киберспортивный клуб Alliance принял решение полностью распустить состав по дисциплине Dota 2. Все игроки команды стали свободными агентами, а перед новым сезоном шведская организация соберёт новый ростер.
Основатель и владелец Alliance Джонатан Loda Берг заверил, что менеджмент приложит больше сил, чтобы найти достойных игроков для команды.
В следующем сезоне мы удвоим наше внимание к дисциплине Dota 2 и соберём состав, которым все будут гордиться. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам и спонсорам за их постоянную поддержку в это время. Это был настоящий ад — неделя за неделей без побед.
Бывший состав Alliance по Dota 2:
- Николай Nikobaby Николов;
- Аливи w33 Омар;
- Ярослав Limitless Паршин;
- Адам Aramis Мороз;
- Андрей Dukalis Куропаткин.
Ростер Alliance по Dota 2 с апреля 2021 года не выиграл ни одного матча — команда вылетела из первого дивизиона профессиональной лиги Dota Pro Circuit, а также провалила турнир ESL One Malaysia и квалификацию на The International 2022.
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