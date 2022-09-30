По сериалу «Сообщество» всё-таки снимут полнометражный фильм

Компания Peacock заказала фильм по мотивам культового комедийного сериала «Сообщество». В картине к своим ролям точно вернутся Джоэл Макхейл (Джефф Уингер), Дэнни Пуди (Эбед Надир), Элисон Бри (Энни Эдисон), Гиллиан Джейкобс (Бритта Перри) и другие. Известно, что в продолжении авторы расскажут, чем занялись герои после выпуска из университета.

Первый постер фильма «Сообщество» Фото: Peacock

Исполнительным продюсером фильма назначили создателя сериала Дэна Хармона, ему помогает Эндрю Гест, который успел написать для «Сообщества» несколько эпизодов и поработать над «Соколиным глазом» от Marvel.

Пока неизвестно, кого назначили режиссёром, создатели также не назвали точную дату премьеры, но отметили, что она должна состояться в 2023 году. Кроме того, точно не известно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества», которых играли Иветт-Николь Браун (Ширли Беннетт), Дональд Гловер (Трой Барнс) и легендарный Чеви Чейз (Пирс Хоуторн).

Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, при этом у него большая армия фанатов. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных прослоек общества.