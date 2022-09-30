Враги в The Callisto Protocol пытаются больше напугать, чем убить

По словам разработчиков The Callisto Protocol, они смогли создать для игры уникальный искусственный интеллект, который в первую очередь пугает и тревожит разум игроков, а не пытается просто убить. Авторы уверены, что их биофаги не только кровожадны, они крайне талантливые ментальные садисты.

Разработанный нами ИИ не всегда сразу нападает на игрока. Враг может прыгнуть в вентиляционное отверстие прямо перед героем. Чтобы игрок осознавал, что теперь в сложной вентиляционной системе находится биофаг и он ждёт идеального момента для нападения.

Технический директор Striking Distance Марк Джеймс отметил, что биофаги будут искать идеальный момент для нападения на протагониста, анализируя его поведение и постепенно становясь умнее. Например, ИИ будет намеренно скрываться от игрока в тени, если тот будет часто использовать дальнобойное оружие.

Над The Callisto Protocol вместе со своей командой работает автор первой Dead Space Глен Скофилд. Он с коллегами уверен, что новый космический хоррор станет одной из самых страшных игр в истории.

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The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.