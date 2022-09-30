Враги в The Callisto Protocol пытаются больше напугать, чем убить

По словам разработчиков The Callisto Protocol, они смогли создать для игры уникальный искусственный интеллект, который в первую очередь пугает и тревожит разум игроков, а не пытается просто убить. Авторы уверены, что их биофаги не только кровожадны, они крайне талантливые ментальные садисты.
Разработанный нами ИИ не всегда сразу нападает на игрока. Враг может прыгнуть в вентиляционное отверстие прямо перед героем. Чтобы игрок осознавал, что теперь в сложной вентиляционной системе находится биофаг и он ждёт идеального момента для нападения.
Технический директор Striking Distance Марк Джеймс отметил, что биофаги будут искать идеальный момент для нападения на протагониста, анализируя его поведение и постепенно становясь умнее. Например, ИИ будет намеренно скрываться от игрока в тени, если тот будет часто использовать дальнобойное оружие.
Над The Callisto Protocol вместе со своей командой работает автор первой Dead Space Глен Скофилд. Он с коллегами уверен, что новый космический хоррор станет одной из самых страшных игр в истории.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
- 30 сентября 2022
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:17
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:16
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:24
-
12:44
-
12:37
-
11:50
-
11:14
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
02:36
-
02:25
-
00:00
- 29 сентября 2022
-
22:57
-
22:34
-
21:57
-
21:57